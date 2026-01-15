В Татарстане разъяснили особенности службы по контракту в Войсках беспилотных систем

Офицер пункта отбора на службу по контракту в Казани Виктор Никитин рассказал о ключевых условиях службы в новом роде войск — Войсках беспилотных систем (ВБС). Главная особенность — контракт заключается на срок от одного года и не продлевается автоматически. По его окончании военнослужащий имеет право уволиться.

Процесс отбора и обучения:

Кандидаты, успешно прошедшие отбор, направляются на двухмесячное обучение по специальной программе для операторов беспилотных систем в учебных центрах Министерства обороны РФ. После завершения обучения они не переводятся в другие рода войск.

Для первичной консультации о службе в ВБС открыта специальная горячая линия по номеру 117 (после соединения необходимо нажать кнопку 4). Если кандидат соответствует предварительным требованиям, его контакты передаются в пункт отбора.

Финансовая поддержка в Татарстане:

С 1 января в республике действует повышенная единовременная выплата при заключении контракта с Минобороны РФ — до 2,9 млн рублей, что является одной из самых высоких в стране. Из этой суммы 2,5 млн рублей выделяет бюджет Татарстана, 400 тысяч — федеральное министерство.

Контактная информация:

Узнать подробности о контрактной службе, льготах и выплатах можно:

На сайте heroes-tatarstan.ru

В Пункте отбора в Казани: ул. Аэропортовская, 1/40, тел. (843) 221-44-52.

Для жителей других регионов: 8-800-222-59-00 или 117 (межрегиональный кол-центр).