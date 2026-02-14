В Татарстане ремонтируют почти 80 объектов образования и здравоохранения

В республике продолжается масштабное обновление социальной инфраструктуры. На сегодняшний день работы ведутся на 34 из 170 запланированных образовательных объектов и на 45 из 96 объектов здравоохранения. Ход капитального ремонта обсудили на совещании под руководством Раиса РТ Рустама Минниханова.

В сфере образования в этом году обновят 61 школу, 23 детсада, два детдома, восемь ресурсных центров, восемь общежитий и 67 пищеблоков. Ремонт идёт в рамках нацпроектов «Семья» и «Молодёжь и дети», федеральной программы по развитию села и четырёх республиканских программ. Основные работы на пищеблоках начнутся летом.

В здравоохранении по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» и трём региональным программам приведут в порядок 33 ФАПа, 33 пункта выдачи детского питания, 25 стационаров и пять поликлиник. ФАПы готовы на 18%, стационары — на 13%.