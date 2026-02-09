В Татарстане семьи участников СВО начали получать жилье по новой социальной ипотеке

В Республике Татарстан успешно реализуется специальная программа социальной ипотеки для семей участников специальной военной операции (СВО). Как сообщает «Татар-информ» со ссылкой на пресс-службу Государственного жилищного фонда при Раисе РТ, с момента её запуска в августе 2025 года на учёт встали 20 семей, и 8 из них уже получили ключи от новых квартир.

Программа была анонсирована Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым. Она предоставляет право на приоритетное приобретение жилья по льготной ставке – 7% годовых.

«Ипотека для участников СВО – это важное адресное направление. В 2026 году программы для ветеранов боевых действий и членов их семей станут важным сегментом. Это не просто мера поддержки, а формирование нового платежеспособного пласта покупателей», – отметила руководитель ипотечного отдела компании «Флэт» Екатерина Булатова.

Инициативу активно поддерживают общественные и ветеранские организации республики. Герой России Расим Баксиков, член Общественной палаты РТ Евгения Коцарь и председатель Союза десантников РТ Юрий Суворов подчёркивают важность этой программы как реальной и значимой помощи для защитников и их близких.