В Татарстане создадут мультимедийный портал с архивными документами и историческими маршрутами

Государственный комитет Татарстана по закупкам разместил электронный аукцион на разработку мультимедийной платформы, которая объединит оцифрованные архивные материалы, интерактивные экскурсионные маршруты по историческим локациям и тематические карты. Начальная цена контракта составляет 11,5 миллиона рублей. Заказчиком выступает Госкомитет РТ по архивному делу.

Портал будет содержать цифровые копии документов различных форматов — бумажных, кино-, фото-, видео- и аудиоматериалов. В базу войдут фонды Государственного архива Татарстана, муниципальных архивов, а также документы, переданные учреждениями и частными лицами. Пользователи получат возможность прокладывать интерактивные маршруты с привязкой исторических свидетельств к конкретным точкам на карте, искать информацию в электронном каталоге и фильтровать контент по типам.

Сотрудники архивов смогут пользоваться личными кабинетами с функцией модерации публикаций. Проект нацелен на обеспечение открытого доступа к архивному наследию, повышение интереса к истории и культуре Татарстана, а также сохранение достоверности данных за счет использования подлинных источников. Исполнитель должен будет передать заказчику исключительную лицензию на портал и обеспечить его техническое сопровождение до конца 2026 года.