В Татарстане стартовал обновленный проект «Кадровый резерв»

В Татарстане стартовал ежегодный проект «Кадровый резерв». В этом году он будет проводиться в обновленном формате – теперь наставниками участников станут руководители молодежных организаций. Об этом сообщили в пресс-службе министерства молодежи республики.

Обучение на проекте будет проходить по трем направлениям:

– менеджмент в сфере добровольчества;

– развитие патриотических проектов;

– работа с сообществами.

Наставниками участников будут руководители молодежных организаций. Это значит, что у молодых ребят будет возможность вместе с кураторами попробовать выйти «в поле» и запустить свои проекты.

Заявки на проект молодым людям от 16 до 35 лет можно будет подать до 30 января 2022 года.