 В Татарстане стартовал обновленный проект «Кадровый резерв»
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В Татарстане стартовал обновленный проект «Кадровый резерв»

Участников будут курировать руководители молодежных организаций.

Республика
15 декабря 2021  15:07
Автор:
Ольга Ильина

В Татарстане стартовал ежегодный проект «Кадровый резерв». В этом году он будет проводиться в обновленном формате – теперь наставниками участников станут руководители молодежных организаций. Об этом сообщили в пресс-службе министерства молодежи республики.

Обучение на проекте будет проходить по трем направлениям:
– менеджмент в сфере добровольчества;
– развитие патриотических проектов;
– работа с сообществами.

Наставниками участников будут руководители молодежных организаций. Это значит, что у молодых ребят будет возможность вместе с кураторами попробовать выйти «в поле» и запустить свои проекты.

Заявки на проект молодым людям от 16 до 35 лет можно будет подать до 30 января 2022 года.

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