В Татарстане стартовал приём заявок в реестр ремесленников

Предприниматели, самозанятые и юрлица со штатом до 5 человек могут подать заявку на включение в реестр ремесленников и получить доступ к господдержке по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика». Это льготные кредиты, субсидии, обучение, участие в ярмарках и другие меры.

Реестр открыт для представителей креативной экономики: дизайна, медиа, IT, рекламы, моды, гастрономии, ремёсел и других творческих направлений.

Приём документов ведёт Фонд поддержки предпринимательства РТ. Окончательное решение о включении принимает комиссия Минэкономики республики.

Креативные индустрии считаются приоритетными, поэтому статус ремесленника даёт бизнесу доступ к льготному финансированию. Кроме того, по распоряжению Правительства РФ, товары ремесленников освобождаются от маркировки — перечень таких изделий утвердит кабмин Татарстана.

Подать заявление можно онлайн (с ЭП), лично в офисе Фонда, по почте или через платформу МСП.РФ. Подробности по горячей линии: 8 (843) 524-90-90.