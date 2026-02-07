В Татарстане в 2026 году благоустроят 51 общественное пространство

7 февраля 2026  14:26
Владислав Косолапкин

В течение 2026 года в Республике Татарстан будет приведено в порядок 51 общественное пространство. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин на еженедельном совещании в Доме Правительства.

Основной объём работ — 42 объекта — пройдёт в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». На их реализацию из федерального бюджета выделено 1,7 млрд рублей. В эту группу входят 36 пространств в 31 районе республики, которые будут благоустроены по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Ещё шесть объектов — победители Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений — ждут обновления в Аксубаево, Алексеевском, Высокой Горе, Кукморе, Мензелинске и Тетюшах.

Два объекта включены в республиканскую программу «Развитие общественных пространств» с финансированием 200 млн рублей. Также по внепрограммным мероприятиям планируется завершить благоустройство семи объектов-победителей прошлых всероссийских конкурсов, на что предусмотрено 500 млн рублей.

Заключение всех государственных контрактов планируется завершить до конца марта текущего года.

