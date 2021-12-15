 В Татарстане в новогодние праздники штрафы за запуск салютов в неположенных местах вырастут вдвое
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В Татарстане в новогодние праздники штрафы за запуск салютов в неположенных местах вырастут вдвое

С 20 декабря 2021 года по 9 января 2022 года на территории РТ будет введен особый противопожарный режим.

Республика
15 декабря 2021  17:46
Автор:
Николай Лукоянов

В Татарстане к Новому Году за запуск салютов в неположенных местах вдвое вырастут штрафы, сообщил главный государственный инспектор РТ по пожарному надзору Максим Трущин.

Жителей РТ за запуск салютов в неположенных местах будут штрафовать на сумму до 4 тыс. рублей, а должностных лиц – до 30 тыс. рублей. Юридические лица могут заплатить штраф до 400 тыс. рублей.

Трущин также рассказал, что в период новогодних каникул в республике правоохранители и представители МЧС будут проводить рейды по нарушителям противопожарного режима.  

«Тех, кто попадется на запуске салютов в неположенном месте, будут штрафовать», – сообщил Трущин.

Он добавил, что в прошлом году к ответственности за запуск салютов в неположенных местах были привлечены 201 человек.

С 20 декабря 2021 года по 9 января 2022 года на территории РТ будет введен особый противопожарный режим.

 

 

 

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