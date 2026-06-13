В Татарстане ввели почти 2 млн кв. м жилья с начала года

В Татарстане с начала года ввели почти 2 млн кв. м жилья — 63% от годового плана. Данные озвучил первый замминистра строительства республики Дамир Шайдуллин на совещании под руководством Раиса РТ Рустама Минниханова.



Коммерческий сектор выполнил план на 74% (84 многоквартирных дома), социальная ипотека — на 49% (32 дома), индивидуальное жилищное строительство — на 58% (1,14 млн кв. м).



Продолжается возведение 7 школ (готовность 53%), детсадов (50%), приемно-диагностического отделения в Казани (49%), 14 спортивных объектов (от 33% до 81%). В сфере культуры строят 7 объектов, детских школ искусств — на 27%. Рекультивация иловых полей в Казани выполнена на 94%.