В Татарстане хотят упразднить одну из деревень

Она расположена в границах Тукаевского района – деревня Мартыш, о которой заговорили сегодня на заседании Комитета Госсовета РТ по государственному строительству и местному самоуправлению, пишет «Татар-информ».

Название деревни перекликается с именованием реки Мартышка. Расположена рядом с промышленным узлом.

В 2008 году жители начали жаловаться на загрязнение водного объекта. С того самого дня санитарно-эпидемиологическое и экологическое состояние населенного пункта природоохранными службами было поставлено на постоянный контроль.

В воздухе здесь превышено количество формальдегида в 4,5 раза, фенола – 2,7 раза, этилбензола – в 22 раза, ацетона – в 1,4 раза. Загрязнённая река заразила и родники. Однако власти так и не определили источник загрязнения воды.

Деревня Мартыш располагается в границах санитарно-защитной зоны, что не позволяется нормами. Поэтому, в виду отсутствия здесь зарегистрированных жителей, деревню хотят упразднить. В прошлом году провели рекультивацию земель. Владельцам участков было предоставлено жилье и компенсация за имущество.