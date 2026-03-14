В Татарстане за 2025 год трудоустроили более 15 тысяч молодых людей

14 марта 2026  08:51

Поддержка молодёжи ведётся в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети». Студенческие отряды работали на крупных предприятиях республики, включая КАМАЗ и площадки ОЭЗ «Алабуга». В строительных отрядах одновременно трудились почти 2 тысячи студентов и около тысячи школьников.

Министр по делам молодёжи РТ Азат Кадыров напомнил, что продолжается приём заявок на конкурс «Росмолодёжь.Гранты». Молодые люди от 14 до 35 лет могут получить до 1 млн рублей на реализацию проектов по 18 направлениям.

В 2026 году татарстанская молодёжь примет участие в форуме «иВолга» в Самарской области, а также в организации крупных событий: KazanForum (650 волонтёров) и Международного фестиваля молодёжи в Екатеринбурге (2 тысячи добровольцев). Продолжается фестиваль «Созвездие-Йолдызлык», финал которого пройдёт в Казани в апреле. Также стартует набор волонтёров для всероссийского голосования за объекты благоустройства.

