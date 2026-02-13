В Татарстану 13 февраля ожидается мокрый снег, метели и гололед

13 февраля 2026  08:12

В пятницу, 13 февраля, погоду в республике начнет определять теплый атмосферный фронт. Синоптики Гидрометцентра РТ прогнозируют облачный день, осадки в виде снега и мокрого снега, а на западе региона — сильные.

Местами ожидаются метели с ухудшением видимости, гололед и налипание мокрого снега. Ветер южного и юго-западного направлений разовьет скорость 9–14 м/с, с порывами до 17–22 м/с.

Утром столбики термометров покажут от -5 до -10 градусов. Днем воздух прогреется до +1...-4. На востоке сохранится более прохладная погода — до -7 градусов. На дорогах — гололедица, местами сильная, возможна снежная каша.

