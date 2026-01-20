В Тукаевском районе пассажир погиб в лобовом столкновении на встречной полосе

В Тукаевском районе Татарстана под Набережными Челнами произошло смертельное ДТП. По предварительной версии, водитель автомобиля KIA не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулся с автомобилем Haval.

В результате столкновения 70-летний пассажир KIA получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. Водитель пострадавшей машины также получил травмы.

Обстоятельства аварии в настоящее время выясняют следователи. Госавтоинспекция республики в очередной раз призывает водителей строго соблюдать скоростной режим и правила обгона, особенно на загородных трассах.