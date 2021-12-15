В Whatsapp теперь можно прослушивать сообщения до отправки

В Whatsapp теперь можно прослушивать сообщения перед отправкой. Функция уже есть в приложении, о чем сообщили в Twitter-аккаунте мессенджера.

«Теперь вы можете предварительно прослушать свое голосовое сообщение, прежде чем нажмете „Отправить“» – таковы слова из текста в соц.сети.

Для того, чтобы воспользоваться новвоведением, нужно потянуть кнопку «аудиосообщение», надиктовать его, а затем нажать «стоп» внизу экрана. Аудио можно прослушать, а если не понравится, удалить. Отправляется оно так же, как и классическое текстовое сообщение.