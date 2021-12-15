Власти Татарстана продают на торгах кроссовер Ford Explorer за 1,2 миллиона рублей

Минземимущество Республики Татарстан объявило о проведении торгов по продаже автомобилей. Аукцион пройдет 25 января следующего года, согласно опубликованным материалам на сайте ведомства.

На торги были выставлены кроссовер Ford Explorer 2015 года выпуска за 1,2 млн рублей, Chevrolet Niva (2012 года) за 86 тыс., два автомобиля «ВАЗ-21144» (2007 года) за 56,6 тыс. и «УАЗ-315148» за 104 тыс. рублей. Отмечено, что все автомобили выставляются на торги впервые.

Техническое состояние кроссовера Ford Explorer не сказать, что идеальное – сколы и мелкие царапины на покрытии кузова, сколы и трещины на лобовом стекле, отсутствует задняя полка багажного отделения, комплект зимней резины и задних брызговиков. Пробег внедорожника составляет 321 467 километров.