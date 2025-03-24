Вода в микрорайонах Казани Азино и Горки может стать зеленой из-за красителя

В четверг, 27 марта, жители некоторых домов в микрорайонах Азино и Горки могут заметить, что вода из кранов окрасилась в зеленый цвет. Это произойдет из-за введения красителя «Уранин-А» в воду магистральных теплосетей.

С помощью этого метода специалисты Казанских тепловых сетей выявленяют места утечки теплоносителя. Если вода из крана, особенно горячего водоснабжения, станет зеленой, жителям следует немедленно сообщить об этом в диспетчерскую службу по телефону: +7(843)291-87-95.

Следует отметить, что краситель «Уранин-А» разрешен к использованию в системах теплоснабжения и одобрен Роспотребнадзором как безопасный индикатор утечек.

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