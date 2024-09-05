Вучич пока не решил, посетит ли саммит БРИКС в Казани

Президент Сербии Александр Вучич получил приглашение от Владимира Путина принять участие в саммите БРИКС, который пройдет в Казани 23-24 октября. Однако, по словам сербского лидера, плотный график пока не позволяет ему дать окончательного ответа, пишет РИА Новости.

«Я получил от президента Путина дней 10-12 назад, очень любезное приглашение участвовать в саммите БРИКС 23-24 октября, у нас тогда будут важные гости из-за границы», — отметил он.

Вучич поблагодарил российскую сторону за приглашение и пообещал определиться с решением ближе к 10 октября. Напомним, что приглашение сербскому лидеру было передано через вице-премьера Сербии во время его встречи с Владимиром Путиным на полях Восточного экономического форума.

Определение статуса государств-партнеров БРИКС станет одной из главных тем предстоящего саммита организации в Казани. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее мы писали, что Россия пригласила 36 иностранных президентов на саммит БРИКС, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Свое участие подтвердили 18 лидеров.