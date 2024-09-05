Хозяйка пансионата в Щербаково: «У нас не было злого умысла»

Суд в Казани принял решение заключить под стражу 40-летнюю Чулпан Мифтахову, владелицу частного дома престарелых в поселке Щербаково. Женщину подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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«У нас не было злого умысла. Я хотела бы под домашний арест. [...] Мне не раз звонили, просили забрать бомжующих бабушек. Мы их отмывали, заботились. Ради личной выгоды? У меня старый дом в деревне, больше у меня ничего нет», – передает ответ подсудимой «Татар-информ».

Следователь настаивал на аресте Мифтаховой, аргументируя это тем, что она может скрыться или попытаться повлиять на ход расследования. По его словам, пока не установлены все лица, причастные к организации нелегального пансионата. Адвокат Мифтаховой просил о более мягкой мере пресечения, указывая на то, что его подзащитная является матерью четверых детей и не представляет опасности для общества.

Суд, однако, счел доводы следствия более убедительными и постановил отправить Мифтахову в СИЗО на полтора месяца.

«Определением суда до устранения нарушений законодательства о пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического законодательства предпринимателю запрещено осуществлять какую-либо деятельность, связанную с пребыванием людей в пансионате, собственнику здания запрещено эксплуатировать здание и предоставлять в аренду помещения», – сообщили в пресс-службе Прокуратуры РТ.

Напомним, что частный пансионат в Щербаково оказался в центре скандала после того, как прокуратура выявила многочисленные нарушения в работе учреждения и потребовала его закрытия. Глава Следкома РФ лично будет контролировать ход дела о пансионате.