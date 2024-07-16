Хуснуллин: Обход Набережных Челнов по трассе М-12 откроют до конца года

Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что участок трассы М-12 в обход Набережных Челнов будет запущен до конца 2024 года.

«До конца года мы очень надеемся обход Набережных Челнов запустить», – цитируют Хуснуллина РИА Новости.

Ранее сообщалось, что строительство казанского участка трассы М-12 обошлось в рекордные 910 млрд рублей. Однако, по словам Хуснуллина, бюджет уже получил 350 млрд рублей в виде прямых налоговых поступлений, а за 20 лет от налогового потенциала, развивающегося вокруг трассы, бюджет получит 1,8 триллиона рублей доходов, что делает проект полностью самоокупаемым.

В Татарстане, помимо запуска новых участков М-12, ведется строительство двух новых многофункциональных АЗС на скоростной трассе «Восток». Комплексы, оснащенные современными медиаэкранами, кафе, магазинами и зарядными станциями для электромобилей, планируют открыть к концу 2024 года.

Министр транспорта РТ Фарит Ханифов отметил, что новые АЗС сделают поездки водителей более комфортными и позволят разделить потоки легковых и грузовых автомобилей с отдельными заездами и скоростными топливораздаточными колонками для крупногабаритного транспорта.