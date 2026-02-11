«Ялкын» приглашает юных журналистов Татарстана на фестиваль школьных медиа

В Татарстане стартовал прием заявок на первый республиканский фестиваль школьных медиа «Ялкын». Он создан, чтобы поддержать юных журналистов. Подать заявку можно до конца февраля.

news_top_970_100
Республика
11 февраля 2026  15:25
Автор:
Елизавета Черкина

Об этом сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев. Генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков добавил, что фестиваль планируют сделать ежегодным.

Приглашают команды школьных редакций со всей республики. В команде должно быть минимум три человека, возраст участников — от 12 до 18 лет. В феврале и марте жюри будет оценивать работы и составлять список финалистов. Заключительный этап пройдет в апреле в очном формате. Финалистов ждут лекции, творческие встречи, защита своих проектов и награждение.

Победителей выберут в двух главных номинациях: «Лучшее школьное медиа на русском языке» и «Лучшее школьное медиа на татарском языке». Также отметят лучших в индивидуальных номинациях: «Лучший радиопроект», «Лучший видеорепортаж», «Лучший дизайн медиа».

news_right_column_240_400
Новости
Более 1700 детей в Татарстане сохранили семьи благодаря проекту «Точка трезвости»
«Рубин» планировал подписать греческого защитника Триантафиллоса Цапраса
«Ялкын» приглашает юных журналистов Татарстана на фестиваль школьных медиа
Казанский «Ак Барс» официально оформил выход в плей-офф Кубка Гагарина
Золото Гатиятулина и провал «Востока»: итоги звездного уик-энда КХЛ
Золото Гатиятулина и провал «Востока»: итоги звездного уик-энда КХЛ
ГАИ задержала молодого водителя BMW, который дрифтовал у стен Кремля
«Быть первыми»: как дети в Татарстане превращают свои идеи в реальные дела
Судебные приставы РТ взыскали в пользу детей 4 млрд алиментов за год