«Ялкын» приглашает юных журналистов Татарстана на фестиваль школьных медиа

Об этом сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев. Генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков добавил, что фестиваль планируют сделать ежегодным.

Приглашают команды школьных редакций со всей республики. В команде должно быть минимум три человека, возраст участников — от 12 до 18 лет. В феврале и марте жюри будет оценивать работы и составлять список финалистов. Заключительный этап пройдет в апреле в очном формате. Финалистов ждут лекции, творческие встречи, защита своих проектов и награждение.

Победителей выберут в двух главных номинациях: «Лучшее школьное медиа на русском языке» и «Лучшее школьное медиа на татарском языке». Также отметят лучших в индивидуальных номинациях: «Лучший радиопроект», «Лучший видеорепортаж», «Лучший дизайн медиа».