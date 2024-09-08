Явка избирателей в РТ на 12:00 составила 32 %

Активность избирателей в Татарстане остается высокой. По данным системы ГАС «Выборы», на 12 часов утра явка на выборах депутатов Госсовета республики составила 32,2%.

Ранее мы писали, что Раис РТ Рустам Минниханов проголосовал вместе с супругой.

В Татарстане открыты 2760 избирательных участков. Напомним, что в республике избирают 100 депутатов Госсовета — 50 по партийным спискам и 50 по одномандатным округам. Более 16 тысяч общественных наблюдателей следят за ходом выборов депутатов Госсовета Татарстана. Это на две тысячи больше, чем ожидалось, сообщил глава республиканского Центризбиркома Андрей Кондратьев.