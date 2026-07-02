За июнь в детских лагерях Татарстана отдохнули 95 тысяч ребят

Первый месяц лета в республике прошёл под знаком активной оздоровительной кампании – более 95 тысяч детей провели каникулы в лагерях разного типа. Всего в регионе действует 1309 организаций, рассчитанных на одновременный приём почти 92,5 тысячи человек: стационарные, палаточные, пришкольные и трудовые лагеря.

Как сообщила директор центра «Лето» Нина Шимина, по итогам всего сезона планируется оздоровить 175,6 тысячи детей – это на 8 тысяч больше, чем в прошлом году. Июнь, по её словам, традиционно самый ответственный месяц: именно тогда проверяют системы безопасности, питание и педагогические программы, а также готовят базы к следующим сменам.

К концу июня в республике работали 103 стационарных лагеря с самыми разными профилями – от патриотических до научно-технических. В пришкольных лагерях отдохнули 58,6 тысячи детей, в палаточных – почти 1,9 тысячи на 17 площадках с насыщенной спортивной и военно-патриотической программой.

Для родителей работает круглосуточная горячая линия – за месяц поступило более полутора тысяч звонков. Люди спрашивали о выборе лагерей, оформлении путёвок, документах и возможности связи с детьми.