 За вчерашний день в Казани задержали 12 пьяных водителей
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За вчерашний день в Казани задержали 12 пьяных водителей

Всего за 19 января произошло 248 ДТП. 

Город
20 января 2022  09:55
Автор:
Эдуард Салихов

За вчерашний день в Казани задержали 12 пьяных водителей, кроме того пять человек не имели права на управление автомобилем. Об этом сообщает ГИБДД по Казани. 

Всего за 19 января в городе произошло 248 ДТП, из них два с пострадавшими. Также в отдел полиции доставлены пять гражданин по подозрению в совершении преступления.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Татарстане в аварии с автобусом и «Камазом» погиб водитель, пострадали четыре пассажира. Автобус «Черемшанского АТП» направлялся из Казани в Черемшан.

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