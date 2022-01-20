За вчерашний день в Казани задержали 12 пьяных водителей, кроме того пять человек не имели права на управление автомобилем. Об этом сообщает ГИБДД по Казани.

Всего за 19 января в городе произошло 248 ДТП, из них два с пострадавшими. Также в отдел полиции доставлены пять гражданин по подозрению в совершении преступления.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Татарстане в аварии с автобусом и «Камазом» погиб водитель, пострадали четыре пассажира. Автобус «Черемшанского АТП» направлялся из Казани в Черемшан.