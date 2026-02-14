Задержанный курьер мошенников возместит ущерб из собственного кармана

Правоохранители предупреждают: добраться до организаторов телефонных афер, которые чаще всего находятся за рубежом, крайне сложно, а вот их помощников — задерживают регулярно. Курьеры, согласившиеся забрать деньги у жертв, рискуют не только свободой, но и кошельком. Такой информацией поделился с «Татар-информом» сотрудник правоохранительных органов.

Даже если исполнитель оставил себе лишь небольшой процент от похищенного, по решению суда ему придется компенсировать всю сумму ущерба. При этом заказчики, оставшиеся за границей, уходят от ответственности.