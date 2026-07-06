Защитник Тимоти Ловелл присоединился к «Нефтехимику»

«Нефтехимик» объявил о заключении однолетнего контракта с защитником Тимоти Ловеллом – он стал вторым легионером в составе нижнекамского клуба. Последний сезон американец провёл в лиге ECHL, выступая за «Гринвилл Свамп Рэббитс», где набрал 32 (6+26) очка в 72 матчах. Ловелл имеет игровой опыт в европейских лигах: на его счету шесть матчей и 2 (1+1) очка в составе финского «Юкурита». Примечательно, что американец отыграл в Финляндии один месяц, а затем перешёл в немецкий «Адлер», где так и не успел дебютировать.