Защитник Тимоти Ловелл присоединился к «Нефтехимику»

news_top_970_100
Спорт
6 июля 2026  22:45
Автор:
Эдгар Витковский

«Нефтехимик» объявил о заключении однолетнего контракта с защитником Тимоти Ловеллом – он стал вторым легионером в составе нижнекамского клуба. Последний сезон американец провёл в лиге ECHL, выступая за «Гринвилл Свамп Рэббитс», где набрал 32 (6+26) очка в 72 матчах. Ловелл имеет игровой опыт в европейских лигах: на его счету шесть матчей и 2 (1+1) очка в составе финского «Юкурита». Примечательно, что американец отыграл в Финляндии один месяц, а затем перешёл в немецкий «Адлер», где так и не успел дебютировать.

news_right_column_240_400
Новости
Защитник Тимоти Ловелл присоединился к «Нефтехимику»
В РТ впервые установили Y-образный стент для спасения пациента с опухолью лtгкого
В Казани временно перекроют участок улицы Батыршина
С начала сезона от укусов клещей пострадали более 5 тысяч татарстанцев
Встречи с героями и музыка пограничников: в РТ стартует патриотическая акция
Звезда «Рабыни Изауры» снимет фильм о татарстанских кооператорах к форуму в Казани
РТ стала площадкой регионального этапа конкурса «Женщины в АПК»: 12 победительниц получат награды
На концерте после «Гонки Героев» в Менделеевске выступят «Рок-Острова» и Jukebox Trio