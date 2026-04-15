Захоронения Марджани, Максудова и Баруди в Казани могут стать объектами культурного наследия

15 апреля 2026  16:28

В Комитет РТ по охране ОКН поступили экспертизы, признающие три могилы на Ново-Татарском кладбище историко-культурными памятниками. Речь идет о захоронениях богослова и просветителя Шигабутдина Марджани, педагога и языковеда Хади Максудова, а также муфтия, основателя медресе «Мухаммадия» Галимджана Баруди.

Специалисты подтвердили мемориальную, научную, художественную и архитектурную ценность объектов. Включение в реестр обеспечит им государственную охрану и укрепит статус кладбища как одного из важнейших исторических некрополей республики. Глава комитета Иван Гущин назвал это не просто юридической процедурой, а актом восстановления исторической справедливости и уважения к личностям, повлиявшим на развитие татарского народа. Он подчеркнул необходимость сохранения памяти о них для будущих поколений.

