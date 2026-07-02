Земским работникам культуры в РТ заплатят по миллиону рублей

В республике продолжается приём заявок на участие в программе "Земский работник культуры" – до 15 июля. В этом году финансирование расширено: поддержку получат 50 специалистов, каждому выплатят по 1 миллиону рублей. На выбор предлагается 80 вакансий в 27 районах: руководители и худруки домов культуры, преподаватели детских школ искусств, а также артисты балета и драмы в государственных коллективах. На данный момент поступило 15 заявок.

Как отметила замминистра культуры РТ Юлия Адгамова, возраст участников не ограничен – программа открыта для всех, независимо от стажа. Кроме федеральной выплаты, в Татарстане предусмотрены региональные бонусы: единовременные пособия от 50 до 125 тысяч рублей и выделение земли. В ряде районов (Азнакаевском, Буинском, Нижнекамском и других) специалистам предоставляют служебное жильё, помогают с ипотекой или дают участки под застройку.

География вакансий охватывает как ближайшие к Казани территории – Лаишевский и Высокогорский районы, так и отдалённые, но благоустроенные, например Муслюмовский. Программа привлекает специалистов из других регионов: в прошлом году в Татарстан переехали работники из Подмосковья и Башкирии, в этом – заявки подали жители Камчатки, Ульяновской и Волгоградской областей, Коми и Башкортостана.

Условия просты: гражданство РФ, профильное образование и обязательство отработать пять лет в выбранном учреждении. Подать заявку можно на одну вакансию. Проект стартовал в 2025 году, в первый год в нём участвовали 20 татарстанских специалистов. Ожидается, что новые кадры оживят культурную жизнь малых городов и сёл: появятся современные кружки, обновятся фестивали, а местные традиции и ремёсла получат второе дыхание.

Оператор отбора – "Таткультресурсцентр". Документы принимают по электронной почте.