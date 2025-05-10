«Зенит-Казань» проиграл «Локомотиву» в полуфинале Кубка России

В напряженном полуфинальном поединке казанский волейбольный клуб уступил новосибирскому «Локомотиву» со счетом 1:3. Матч получился зрелищным и конкурентным, но гости оказались сильнее в решающих моментах.

Первый сет прошел в упорной борьбе и завершился со счетом 23:25 в пользу новосибирцев. Казанцам удалось взять реванш во второй партии (25:22), демонстрируя характер и волю к победе. Однако в следующих двух сетах инициатива полностью перешла к гостям, которые уверенно довели матч до победы (20:25, 21:25).

Особенно впечатляюще выглядели моменты, когда «Зенит-Казань» сокращал отставание, но «Локомотив» каждый раз находил ответные решения. Ключевым стало преимущество новосибирцев на подаче и меньшее количество собственных ошибок в концовках партий.

Теперь «Локомотив» выходит в финал турнира, где 11 мая встретится с победителем другой полуфинальной пары между владимирским «Зенитом» и московским «Динамо».