Житель Нижнекамска получил полгода исправительных работ за полуторамиллионный долг по алиментам

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Республика
2 июля 2026  14:38

В Татарстане вынесен приговор 38-летнему мужчине, который на протяжении почти десяти лет уклонялся от выплат на содержание собственной дочери. Как сообщили в прокуратуре республики, общая задолженность нижнекамца с мая 2016 года перевалила за 1,4 миллиона рублей.

Мужчина был привлечён к административной ответственности, но даже после этого не приступил к обязательным работам и продолжал игнорировать обязательства. За последние полгода долг вырос ещё на 110 тысяч рублей. Уважительных причин для отказа от содержания ребёнка суд не нашёл.

В итоге нерадивого отца признали виновным в злостной неуплате алиментов и приговорили к шести месяцам исправительных работ.

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Житель Нижнекамска получил полгода исправительных работ за полуторамиллионный долг по алиментам
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