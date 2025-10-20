Жительница Казани потеряла 60 тысяч рублей из-за фейкового розыгрыша

20 октября 2025  16:20
Владислав Косолапкин

Молодая жительница столицы РТ стала жертвой мошенников, поверив в сообщение о крупном выигрыше. В одной из социальных сетей ей написали, что она выиграла 230 тысяч рублей. Для получения приза потребовалось лишь оплатить якобы «налог».
Как сообщает пресс-служба УМВД по РТ, доверчивая девушка, не заподозрив обмана, перешла по присланной ссылке и ввела данные своей банковской карты. Вместо обещанного выигрыша с ее счета моментально списали 60 тысяч рублей. Деньги она так и не получила, после чего обратилась в полицию.
Сейчас правоохранительные органы проводят проверку и устанавливают злоумышленников. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

