Жителю Лениногорского района грозит суд за наркотики и попытку подкупа силовиков

В Татарстане завершено расследование уголовного дела против 48-летнего мужчины из Лениногорского района. Ему инкриминируют сразу два тяжких эпизода: покушение на дачу взятки в особо крупном размере и незаконный оборот наркотиков.

По версии следствия, фигурант изготовил растительный наркотик и в апреле 2026 года сбыл часть партии знакомому. Вскоре его противоправная деятельность была пресечена, а при обыске в доме полицейские изъяли более полукилограмма запрещённого вещества. Пытаясь избежать ответственности, задержанный предложил правоохранителям 2 миллиона рублей за непривлечение к уголовному преследованию.

Суд избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу. Материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу.