11 июня в Татарстане воздух прогреется до +28 градусов

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Республика
11 июня 2026  08:12

В четверг в республике ожидается переменная облачность. Как сообщили в местном Гидрометцентре, днем местами пройдут кратковременные дожди с грозами, локально возможен даже град. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 5-10 м/с, при этом отдельные порывы могут усиливаться до 15-17 м/с.

Температурные показатели ночью держались в пределах +8...+13 градусов, на западе региона местами было до +16. Днем же столбики термометров поднимутся до отметок +23...+28.

Что касается Казани, то здесь также прогнозируют переменную облачность и кратковременные осадки с грозой. Ветер северо-западный — 5-10 м/с с порывами до 15 м/с. В столице республики днем будет немного прохладнее: максимальная температура ожидается на уровне +25...+27 градусов.

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