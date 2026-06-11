11 июня в Татарстане воздух прогреется до +28 градусов

В четверг в республике ожидается переменная облачность. Как сообщили в местном Гидрометцентре, днем местами пройдут кратковременные дожди с грозами, локально возможен даже град. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 5-10 м/с, при этом отдельные порывы могут усиливаться до 15-17 м/с.

Температурные показатели ночью держались в пределах +8...+13 градусов, на западе региона местами было до +16. Днем же столбики термометров поднимутся до отметок +23...+28.

Что касается Казани, то здесь также прогнозируют переменную облачность и кратковременные осадки с грозой. Ветер северо-западный — 5-10 м/с с порывами до 15 м/с. В столице республики днем будет немного прохладнее: максимальная температура ожидается на уровне +25...+27 градусов.