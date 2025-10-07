11 октября в Татарстане пройдет массовая акция по посадке деревьев

Республика Татарстан присоединится к всероссийской экологической акции «Сохраним лес», которая состоится 11 октября 2025 года. Мероприятие организовано в рамках национального проекта «Экологическое благополучие» и охватит 140 площадок по всей республике.

По информации Министерства лесного хозяйства РТ, в ходе акции планируется высадить более 2 миллионов саженцев. В пригороде Казани посадки пройдут на трех территориях: near села Столбище, у деревни Вороновка в Лаишевском районе и near Научного городка в Высокогорском районе. Начало мероприятия запланировано на 10:00.

Министр лесного хозяйства Равиль Кузюров отметил, что все участники акции будут обеспечены необходимым инвентарем, включая посадочный материал, перчатки и инструменты. «Каждый высаженный саженец станет частью зеленого наследия республики и будет способствовать устойчивому развитию региона», — подчеркнул он.

Информацию о местах и времени проведения акций в других муниципальных образованиях Татарстана можно получить на официальном портале всероссийского проекта «Сохраним лес».