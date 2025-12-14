Историческое здание в центре Казани предложили включить в реестр памятников

Жилой дом, расположенный на пересечении улиц Пушкина и Островского в Казани, рассматривается для включения в реестр памятников архитектуры. Соответствующее решение прорабатывает Комитет по охране объектов культурного наследия Республики Татарстан.

Возведенный в период с 1949 по 1954 годы, этот пятиэтажный дом является выдающимся образцом стиля сталинский ампир. Его проект разработали известные советские зодчие — Павел Саначин и Георгий Солдатов. Специалисты отмечают высокую историко-культурную значимость этого сооружения, которое формирует архитектурный облик города.

До появления капитального здания на данном участке находились малоэтажные деревянные строения, где размещались магазины и парикмахерская. Строительство нового дома кардинально преобразило окружающую застройку, придав улице монументальность и особый колорит. Сегодня этот объект признан одним из знаковых для казанской архитектуры середины XX века.

Присвоение статуса объекта культурного наследия обеспечит зданию государственную защиту и сохранность для будущих поколений.