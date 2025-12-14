В Альметьевском районе проводится прокурорская проверка по факту ДТП с участием 5 автомобилей

Прокуратура Республики Татарстан взяла на контроль расследование обстоятельств тяжелого дорожно-транспортного происшествия, случившегося в субботу, 14 декабря. Инцидент произошел около полудня на автодороге Р-239 в районе населенных пунктов Кичучатово и Нагорное.

По предварительной версии следствия, причиной цепочки столкновений стало грубое нарушение ПДД водителем автомобиля ВАЗ «Нива». Мужчина не рассчитал безопасный скоростной режим, допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с грузовиком Mercedes. Последовавшая за этим цепная реакция привела к вовлечению в аварию еще трех машин: Chevrolet, Haval и микроавтобуса Ford.

Фото: Госавтоинспекция РТ

Печальным итогом происшествия стала гибель двух пассажирок микроавтобуса, скончавшихся на месте от полученных травм. СМИ также сообщают о 12 пострадавших различной степени тяжести.

Для координации действий следственно-оперативной группы на место аварии незамедлительно выехала заместитель Альметьевского городского прокурора Татьяна Федоровская. В настоящее время прокуратура проводит тщательную проверку по всем фактам случившегося, устанавливая полную картину и причины трагедии.