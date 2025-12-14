Ограничение движения для транспорта введено на федеральной трассе М-5 в Татарстане

Из-за ухудшившихся погодных условий на нескольких отрезках федеральной трассы М-5 «Урал» в Республике Татарстан с 14 декабря установлен временный запрет на проезд для ряда транспортных средств. Данная информация была распространена пресс-службой Главного управления МЧС России по региону.

Под ограничения, введенные в полдень по московскому времени, попали пассажирские автобусы, транспорт категории «маршрутное такси» и грузовики. Запрет действует на участке магистрали от границы с Самарской областью до села Старые Богады. Планируется, что режим будет действовать до 21:00, однако сроки могут быть пересмотрены в сторону увеличения, если метель и снежные заносы не прекратятся.

Под особым контролем находятся четыре проблемных отрезка дороги общей протяженностью 30 километров. В Бугульминском районе ограничение касается трех участков (с 1239 по 1240 км, с 1243 по 1245 км, с 1253 по 1257,5 км). В Бавлинском районе движение ограничено на самом протяженном отрезке — с 1257,5 по 1280 километр трассы. Ведомство призывает водителей учитывать эту информацию при планировании поездок.