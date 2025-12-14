Экс-вратарь «Ак Барса» Артур Ахтямов дебютировал в НХЛ в составе «Торонто»

Российский голкипер Артур Ахтямов впервые вышел на лед в матче Национальной хоккейной лиги. 24-летний вратарь, выступающий за канадский клуб «Торонто», дебютировал в поединке регулярного чемпионата против «Эдмонтона».

Ахтямов появился в игре в третьем периоде, сменив в воротах основного голкипера команды после того, как соперник забросил шестую шайбу. За оставшиеся 10 минут 32 секунды матча новичок НХЛ отразил все 5 бросков по своим воротам, не пропустив ни одного гола.

До вызова в основную команду сезон Ахтямов проводил в фарм-клубе «Торонто Марлис», который выступает в Американской хоккейной лиге. На этом уровне вратарь принял участие в 12 матчах, в которых одержал 7 побед с показателем надежности 89,6% отраженных бросков.