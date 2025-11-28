19 тысяч новых случаев рака выявили в Татарстане за 10 месяцев

Республика
28 ноября 2025  11:14

За первые десять месяцев 2025 года в Татарстане диагностировано более 19 тысяч новых случаев онкологических заболеваний. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Альмир Абашев на рабочем совещании в Госсовете РТ, посвященном борьбе с онкологическими заболеваниями.

По словам министра, общее число жителей республики, живущих с онкологическими заболеваниями, достигло 127 тысяч человек. При этом затраты государственной системы здравоохранения на высокотехнологичное лечение пациентов с раком выросли в десять раз по сравнению с 2019 годом.

Значительно увеличилось и финансирование химиотерапевтического лечения. Как отметил Абашев, в текущем году на эти цели направлено более 4,5 миллиардов рублей, что свидетельствует о повышенном внимании к проблеме онкологических заболеваний в регионе.

