В Казани задержан мужчина за призывы вступить в террористическую организацию

5 декабря 2025  12:41

В Казани сотрудники Федеральной службы безопасности задержали 38-летнего местного жителя по подозрению в публичных призывах к террористической деятельности. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по Республике Татарстан.

По данным следствия, мужчина разместил в социальной сети «X» (бывший Twitter) видеозапись и текстовое сообщение, в которых содержались призывы к вступлению в запрещенную на территории России проукраинскую террористическую организацию.

На основании материалов, предоставленных ФСБ, Следственное управление СК РФ по Татарстану возбудило уголовное дело по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. В настоящее время проводятся необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.

