С 1 января проезд в казанском метро подорожает до 46 рублей

Правительство Татарстана утвердило повышение тарифов на проезд в Казанском метрополитене. Новые расценки, подписанные премьер-министром республики Алексеем Песошиным, начнут действовать с 1 января 2026 года.

Согласно документу, разовая поездка при оплате банковской картой, QR-кодом или через покупку жетона будет стоить 46 рублей. В настоящее время этот тариф составляет 43 рубля.

Для пассажиров, использующих льготные транспортные карты на 100 поездок, стоимость одной поездки будет установлена на уровне 36 рублей. Отдельно оплачивается провоз ручной клади сверх установленных норм — эта услуга также обойдется в 46 рублей.