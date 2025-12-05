На форуме «Наш Татарстан» обсудят гражданско-патриотическое воспитание молодежи

10 и 11 декабря в Казанском ИТ-парке имени Башира Рамеева состоится Республиканский молодежный форум «Наш Татарстан». Центральным направлением мероприятия станет трек «Гордись», посвященный вопросам гражданско-патриотического воспитания.

Организатором этой части программы выступает Региональное отделение Российского военно-исторического общества в Татарстане. Участникам представят специальную экспозицию «Антифейки: образ России в медиапространстве», которая на визуальных примерах покажет, как создаются искаженные образы страны и какие инструменты помогают отличать достоверную информацию от манипуляций.

В рамках трека пройдут открытые встречи с федеральными и региональными экспертами. Предприниматель и медиаведущий Трофим Татаренков проведет дискуссию о карьерных возможностях для активной молодежи, а независимые хроникеры Максим Фадеев и Сергей Белоус представят документальный фильм «У края бездны» о работе на передовой. Также запланирована лекция научного сотрудника Института российской истории РАН Натальи Анисимовой о роли рабочей молодежи в годы Великой Отечественной войны.

Форум объединяет пять основных направлений: «Создавай», «Узнавай», «Вдохновляй», «Помогай» и «Гордись». Помимо патриотической темы, программа включает образовательные модули по медиа, кибербезопасности, цифровой грамотности, волонтерству, работе с искусственным интеллектом и развитию личного бренда.