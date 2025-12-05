В Казани открыли новый следственный изолятор на 1000 мест

В Авиастроительном районе Казани состоялась торжественная церемония открытия нового следственного изолятора, рассчитанного на 1000 мест. Объект посетили Раис Татарстана Рустам Минниханов, министр юстиции России Константин Чуйченко, директор ФСИН Аркадий Гостев и полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров.

Строительство комплекса площадью более 21 тысячи квадратных метров началось в 2022 году в рамках федеральной программы «Развитие уголовно-исполнительной системы на 2018-2026 годы». По словам Минниханова, ввод нового СИЗО полностью решает проблему переполненности казанских изоляторов, где в 2021 году содержалось на 300 человек больше установленных норм.

В состав современного учреждения входят шесть режимных корпусов, включая отдельный блок для женщин и несовершеннолетних, административные здания, медицинская часть с современным оборудованием, помещения для длительных и краткосрочных свиданий, а также прогулочные дворы. Все режимные здания соединены переходными галереями, что повышает безопасность и исключает необходимость перемещения по улице.

Архитектурное решение и применение современных технологий сделали новый СИЗО одним из самых современных в России. Объект также включает спортивный комплекс для сотрудников, котельную, пекарню и другие хозяйственные помещения.