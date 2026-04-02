24 пострадавших при пожаре на НКНХ остаются в больницах, 10 - в тяжелом состоянии

Республика
2 апреля 2026  11:20

По данным Минздрава России, лечение продолжают 24 человека, сообщает ТАСС. Состояние 10 из них врачи оценивают как тяжелое, остальные находятся в средней и легкой степени тяжести.

Пациенты размещены в федеральных медцентрах, а также в больницах Москвы, Казани и Нижнекамска. Двое пострадавших, ранее находившихся в реанимации, переведены в обычные отделения.

Напомним, возгорание на «Нижнекамскнефтехиме» произошло 31 марта. Причиной названо воспламенение газовой смеси при ликвидации последствий разгерметизации оборудования. Погибли три человека, госпитализированы 22, всего пострадали 72. Всем пациентам оказывается необходимая помощь, проводятся телемедицинские консультации.

