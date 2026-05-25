В Татарстане 25 мая ожидаются грозы, град и до +29 градусов

news_top_970_100
Республика
25 мая 2026  07:52

В понедельник в республике ожидается переменная облачность и неустойчивая погода. Согласно прогнозу Гидрометцентра РТ, местами пройдут кратковременные дожди с грозами, а днем в отдельных районах возможен град. Ветер юго-западный и западный подует со скоростью 6–11 м/с, с порывами до 15–20 м/с.

Температура воздуха ночью опускалась до +7…+12 градусов (на западе — до +15). Днем столбики термометров поднимутся до +24…+29 градусов. В Казани будет аналогичная погода: переменная облачность, кратковременный дождь и гроза, ветер с порывами до 15–18 м/с. Максимальная температура в столице — +25…+27 градусов.

news_right_column_240_400
Новости
Житель Нижнекамска перевел мошенникам 1,5 млн рублей при попытке купить иномарку
Сказочный гольф-турнир открыл летний сезон в Казани
Онкологи из РКОД удалили опухоль размером с яблоко через прокол в бедре
Выпускной в Нижнекамске пройдет на берегу Камы 26 июня
В Курбан-байрам в Казани запустят автобусы с 2:15 ночи
Долги казанцев за отопление превысили миллиард рублей
Отопительный сезон в Казани продлился 220 дней - почти на месяц дольше, чем год назад
В Татарстане 25 мая ожидаются грозы, град и до +29 градусов