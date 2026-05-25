В Татарстане 25 мая ожидаются грозы, град и до +29 градусов

В понедельник в республике ожидается переменная облачность и неустойчивая погода. Согласно прогнозу Гидрометцентра РТ, местами пройдут кратковременные дожди с грозами, а днем в отдельных районах возможен град. Ветер юго-западный и западный подует со скоростью 6–11 м/с, с порывами до 15–20 м/с.

Температура воздуха ночью опускалась до +7…+12 градусов (на западе — до +15). Днем столбики термометров поднимутся до +24…+29 градусов. В Казани будет аналогичная погода: переменная облачность, кратковременный дождь и гроза, ветер с порывами до 15–18 м/с. Максимальная температура в столице — +25…+27 градусов.