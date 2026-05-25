Долги казанцев за отопление превысили миллиард рублей

news_top_970_100
Город
25 мая 2026  10:20

На деловом понедельнике председатель комитета ЖКХ исполкома Казани Ильсур Хисматуллин сообщил, что жители многоквартирных домов задолжали управляющим компаниям за тепловую энергию 1,063 млрд рублей. При этом непосредственно перед поставщиками тепла — АО «Татэнерго» и АО «Казэнерго» — задолженность жилищных организаций составляет 4 и 21 млн рублей соответственно. Однако на 1 мая прямые долги населения перед «Татэнерго» достигли 710 млн рублей, а перед «Казэнерго» — 353 млн рублей.

Управляющие компании совместно с «Татэнергосбытом» ведут претензионно-исковую работу. В судах находятся иски на 274 млн рублей, открыты исполнительные производства на 334 млн рублей. На сегодня добровольно или принудительно взыскано 99 млн рублей, еще на 10 млн рублей процедуры прекращены в связи с погашением долгов.

news_right_column_240_400
Новости
Житель Нижнекамска перевел мошенникам 1,5 млн рублей при попытке купить иномарку
Сказочный гольф-турнир открыл летний сезон в Казани
Онкологи из РКОД удалили опухоль размером с яблоко через прокол в бедре
Выпускной в Нижнекамске пройдет на берегу Камы 26 июня
В Курбан-байрам в Казани запустят автобусы с 2:15 ночи
Долги казанцев за отопление превысили миллиард рублей
Отопительный сезон в Казани продлился 220 дней - почти на месяц дольше, чем год назад
В Татарстане 25 мая ожидаются грозы, град и до +29 градусов