Долги казанцев за отопление превысили миллиард рублей

На деловом понедельнике председатель комитета ЖКХ исполкома Казани Ильсур Хисматуллин сообщил, что жители многоквартирных домов задолжали управляющим компаниям за тепловую энергию 1,063 млрд рублей. При этом непосредственно перед поставщиками тепла — АО «Татэнерго» и АО «Казэнерго» — задолженность жилищных организаций составляет 4 и 21 млн рублей соответственно. Однако на 1 мая прямые долги населения перед «Татэнерго» достигли 710 млн рублей, а перед «Казэнерго» — 353 млн рублей.

Управляющие компании совместно с «Татэнергосбытом» ведут претензионно-исковую работу. В судах находятся иски на 274 млн рублей, открыты исполнительные производства на 334 млн рублей. На сегодня добровольно или принудительно взыскано 99 млн рублей, еще на 10 млн рублей процедуры прекращены в связи с погашением долгов.