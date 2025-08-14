30 лет лидерства: Нефтегазохимический форум в РТ собирает мировых экспертов

В этом году Татарстанский нефтегазохимический форум отмечает 30-летний юбилей. С 26 по 28 августа в Казани пройдет масштабное событие, объединяющее ведущие компании отрасли. Впервые форум продлится три дня, причем третий день полностью посвятят молодежи – по аналогии с энергетическим форумом. Организаторами выступают Министерство промышленности и торговли РТ и выставочный центр «Казань Экспо» при поддержке правительства республики.

Подробнее об этом рассказал в ходе пресс-конференции заместитель премьер-министра РТ, министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко.

Ожидается, что в форуме и выставке «KazanOil, Gas&Chemistry» примут участие около 200 компаний из 22 регионов России и пяти стран, включая Китай, Турцию, Беларусь и Азербайджан. Уже сейчас известно о готовящихся крупных сделках. Например, в прошлом году белорусский «Белнефтехим» и татарстанские предприятия подписали соглашение на 280 миллионов рублей, а компания «Авангард» заключила контракт на поставку алкидной смолы на 53 миллиона. В этом году также планируются новые соглашения.

Деловая программа форума расширилась: запланировано 39 мероприятий против 33 в прошлом году. Ключевым событием станет пленарное заседание международной конференции на тему технологического лидерства и устойчивого развития нефтегазохимической отрасли. Всего ожидается более 700 участников и 120 докладов. Среди гостей – специалисты из Китая, Бахрейна, Ирана, Канады, Казахстана и других стран.

Впервые в рамках форума пройдет заседание Комитета Госдумы по энергетике под руководством главы Республики Саха Айсена Николаева. Участники обсудят меры поддержки нефтедобычи в условиях сокращения минерально-сырьевой базы. Также в программе – три международные конференции, всероссийская конференция по кадрам, пять круглых столов и Дни поставщиков крупнейших компаний, включая «Роснефть».

Особое внимание уделено сотрудничеству с «Газпромом»: число татарстанских поставщиков корпорации выросло до 700. В этом году впервые пройдет молодежный день, где школьники, студенты и молодые специалисты смогут пообщаться с профессионалами отрасли.

Среди почетных гостей – первый заместитель министра энергетики России Павел Сорокин, министры нефти Египта и Турции, делегации из Нигерии и Туркменистана. Традиционно ожидаются представители «Газпрома», «Сибура» и других ключевых игроков рынка. В прошлом году форум собрал более 10 000 участников, и в этот раз организаторы рассчитывают на не меньший интерес.