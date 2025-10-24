300 студентов Казани защитили карьерные планы на интенсиве «На орбиту в профкосмос. Быстрый старт»

В рамках всероссийского образовательного интенсива «На орбиту в профкосмос. Быстрый старт» более 300 студентов Казани защитили карьерные планы перед тремя крупными работодателями.

Интенсив, реализуемый в рамках национального проекта «Молодежь и дети» по заданию Росмолодежи, проходил в Казани три дня и завершился 21 октября. Столица Татарстана стала одной из точек этого всероссийского просветительского тура, который скоро будет организован в Москве, Санкт-Петербурге и ряде других городов. Он должен охватить в общей сложности 3 тысячи молодых людей.

Суть проекта в следующем: в течение трех дней студенты, разбившись на команды, готовили презентации на самые разные темы и отрабатывали навыки публичных выступлений. В заключительный день на базе Казанского кооперативного института представители трех крупных работодателей рассказывали о преимуществах работы в их компаниях. Даже более того, они прямо обратились к аудитории с конкретными предложениями о трудоустройстве. У студентов была возможность задать им уточняющие вопросы.

А затем команды презентовали свои проекты. Отметим, что победителей среди них не выбирали. Призом для участников было то, что все команды получили обратную связь от профессионалов. Конечным результатом для каждого стал собственный профессиональный профиль развития, адаптированный под реалии татарстанского рынка труда.

Уникальность данной программы в том, что во время обучения у молодых людей появляется возможность встретиться с экспертами по профессиональному развитию, освоить технику планирования траекторий, перенести акцент внимания с оперативных задач и шагов развития на свой образ будущего профессионала.

Олег Нижельский, заместитель директора Национального агентства социальной коммуникации, реализующего данный проект по заказу Росмолодежи, объяснил корреспонденту «КВ» общий смысл мероприятия. По его словам, на сегодня у молодежи есть очень много ресурсов и институций, которые помогают заниматься карьерным развитием. По стране насчитывается более 15 только крупных организаций. «И это, с одной стороны, хорошо, с другой стороны - единой системы профессиональной ориентации не существует. То есть она разбросана по разным направлениям. У Росмолодежи была идея создать такую систему профессионального ориентирования, которая не формализовалась бы в отдельных организациях, а была общей для всех», - рассказал эксперт.

По его словам, теперь по всей стране подрастающее поколение будет не просто получать профориентационную информацию, а вовлекаться в эти процессы, самостоятельно проектировать свое будущее, формировать стратегии своего профессионального развития. «Наш проект не о том, что мы вам сейчас что-то расскажем и, может быть, это вам понравится, а о том, как сами студенты осознанно формируют заказ на свое будущее», - добавил он.

Через работу в группах ребята учатся взаимодействовать с будущим работодателем. Это особенно актуально в момент, когда наблюдается высокая изменчивость рынка. К примеру, пока студент будет пять лет учиться, могут появиться новые профессии.