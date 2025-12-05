Казань вошла в ТОП-10 российских городов по спросу на отели в декабре

5 декабря 2025  10:32

Столица Татарстана продолжает укреплять свои позиции как один из наиболее привлекательных городских направлений для предновогоднего отдыха. Согласно исследованию сервиса бронирования ТВИЛ.РУ, Казань заняла восьмое место в рейтинге самых популярных городов России для бронирования отелей в декабре 2025 года.

Лидером традиционно стал Санкт-Петербург, за ним следуют Москва и Сочи. Казань, разместившись в рейтинге между курортными Анапой и Алуштой, подтвердила статус мощного культурно-исторического центра, привлекающего туристов не только в летний сезон, но и в преддверии зимних праздников.

Средняя стоимость проживания в отелях Казани в декабре составляет 4576 рублей за ночь, при этом средняя продолжительность поездки — 2 дня. Этот показатель отражает высокий спрос на короткие предновогодние путешествия, позволяющие насладиться праздничной атмосферой города, его знаменитыми достопримечательностями и насыщенной культурной программой.

Попадание в национальный рейтинг демонстрирует растущую привлекательность Казани как круглогодичного туристического направления. Столица Татарстана успешно конкурирует с традиционными южными курортами, предлагая гостям уникальное сочетание исторического наследия, современной инфраструктуры и особой праздничной атмосферы.

