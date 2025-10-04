569 видов флоры и фауны находятся под охраной в Татарстане

4 октября 2025  09:13

В Республике Татарстан насчитывается 569 видов живых организмов, включенных в Красную книгу региона. Согласно данным Госкомитета РТ по биологическим ресурсам, под охраной находятся 221 вид животных, 252 вида растений и 96 видов грибов, находящихся под угрозой исчезновения.

Для сохранения биологического разнообразия в республике создан природно-заповедный фонд, включающий 196 особо охраняемых природных территорий общей площадью 467,5 тысяч гектаров. Это составляет около 7% от всей территории Татарстана.

В структуру заповедного фонда входят два объекта федерального значения - национальный парк «Нижняя Кама» и Волжско-Камский государственный природный биосферный заповедник, а также 189 объектов регионального и 4 объекта местного значения. Работа по сохранению биоразнообразия ведется в рамках национального проекта «Экологическое благополучие».

