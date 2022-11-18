Замкнутый круг: жителей казанского дома «продали» вместе с ним, теперь они не могут переехать

Жители дома № 14 на улице Северо-Западная уже много лет живут в практически развалившемся доме, а плесень, насекомые и крысы стали в нем такими же постоянными жильцами, как и люди. Несколько лет назад дом продали вместе с жильцами, сейчас же постояльцы просто не имеют возможности переехать и находятся в замкнутом круге документальных нюансов.

«Дом принадлежал фирме, которая обанкротилась»

Всего в четырехэтажном доме проживают 15 семей, в которых 11 детей. Кристина Галаутдинова живет тут доме с рождения. Изначально дом принадлежал Плодоовощной базе № 3 и квартиры там давались как временные. После база продала свое имущество фирме РОПР, а люди в квартирах остались. В 2016 году фирма РОПР обанкротилась и снова продала здание, теперь уже трем физлицам. И снова вместе с жильцами.

Дом № 14 на улице Северо-Западная

«Они хотели с нас брать аренду в размере 10 тыс. рублей, в квартирах где мы были прописаны с рождения. Мы, естественно, с этим не согласились и пошли в прокуратуру. И в суд. Те, у кого были ордера, выиграли суды на право собственности. Те, у кого их не было, остались жить, пока прокуратура не добилась того, чтоб жилые помещения передали городу. Так и случилось. И все остальные, такие, как я, а я живу в отдельной квартире с своей семьей, получили по решению суда право пользования на условиях социального найма», — рассказывает Кристина.

Но с того момента, как начались эти разбирательства, за домом никто не смотрел. Здание состоит из четырех этажей, два нижних из них нежилые, они были офисными. Эти этажи и остались в собственности трех физлиц.

Жилая кватира дома № 14 на улице Северо-Западная

«Приватизировать не могут, а ЖКХ не заключают соцнайм»

За эти шесть лет здание не отапливалось. Жильцы согревались с помощью электрических обогревателей. Вода в дом идет из скважины, которую тоже выкупили посторонние организации – сейчас на ней устроена утиная ферма, а все канализационные стоки стекают в подвал, где и остаются на протяжении шести лет.

«В апреле этого года наши жилые помещения признали непригодными для проживания. Но мы не можем встать на учет в администрацию как малоимущие и нуждающиеся, так как у нас ни у кого не доведены документы до ума», — объясняет женщина.

Как оказалось, жильцы, у которых есть право собственности, не могут приватизировать свои квартиры, а те, кто живет в них на условиях социального найма, не могут заключить договор по соцнайму, потому что Комитет ЖКХ не хочет этого делать, ссылаясь на перепланировки, которые жильцы, по их словам, никогда не делали.

«Приватизировать не могут потому, что ни у кого из нас нет вытяжки на кухне. А по техплану должны быть. И понимаете, мы крутимся в замкнутом круге», — говорит Кристина.

Жилая кватира дома № 14 на улице Северо-Западная

Жители дома уже писали омбудсмену по правам человека, Президентам Татарстана и России, а также в прокуратуру.

«Мы находимся в санитарно-защитной зоне. Вокруг нас одни заводы. Детям негде поиграть. Напротив буквально в 500 м отстроили новую ТЭЦ. Администрация с апреля обещаниями нас кормит. Даже раньше. Считали смету на мелкий ремонт, чтоб мы хотя бы как-то жили до решения всех проблем и расселения. Насчитали более 10 млн рублей», — продолжает свой рассказ жительница дома.

По словам Кристины, заместитель руководителя исполкома Казани Искандер Гиниятуллин смету не одобрил.

Нежилой этаж дома №14 на улице Северо-Западная

«Признание статуса дома аварийным не приводит к автоматическому расселению»

Гиниятуллин сам ответил на запрос нашей редакции по ситуации. Решать проблему дома-призрака планируется, заверил он, и уже сейчас для этого предпринимаются конкретные шаги. В муниципальную собственность неприватизированные помещения этого дома перешли лишь в январе 2021 года, а до этого у дома много лет были другие хозяева.

«Считаю, что бывшие собственники, как минимум, заслуживают вопроса к ним — почему они довели свое имущество до такого состояния. Ведь вы согласитесь, что он не мог стать таким в течение последнего года-двух эксплуатации», — говорит Гиниятуллин.

Нежилой первый этаж дома №14 на улице Северо-Западная

Замруководителя исполкома говорит, что дом признан непригодным для проживания из-за нахождения в санитарной зоне «Казаньоргсинтеза», что противоречит действующему законодательству.

«И здесь вы тоже вправе задать вопрос: кто и почему зарегистрировал санитарно-защитную зону предприятия с жилым многоквартирным домом в ее границах? А жилой статус этого дома подтвержден техпаспортом БТИ как минимум с 2000 года, то есть значительно раньше установления санзоны КОС, а есть и гораздо более ранние документы, подтверждающие жилой статус дома», — объясняет Гиниятуллин.

Признание статуса дома аварийным не приводит к автоматическому расселению. Он мог бы претендовать на включение в программу, но сегодня расселяются дома, признанные аварийными до 01 января 2017 года.

Дом №14 на улице Северо-Западная

«И к тому же опять же, к сожалению, — дом аварийным не признан, техническое заключение о его аварийном состоянии отсутствует. А без него решение об аварийности принято быть не могло — и не принято.

Как я уже говорил — помещения дома признаны непригодными для проживания, а это не является основанием для включения дома в федеральную программу. Расселение же путем включения в городские программы улучшения жилищных условий упирается в проблему узаконения жилых помещений граждан», — говорит Гиниятуллин.

Поэтому сегодня власти ищут другие способы решения проблемы жителей дома. Наша редакция отправила запрос информации о перспективах дома трем собственникам его нижних этажей, на момент публикации они свои комментарии не дали.